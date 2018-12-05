Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Jandarma il geneli yaptığı operasyonlarda 90 kilo 700 gram kaçak tütün ve çok sayıda sigara ve pipo malzemesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada İzmir'den kaçak tütün, sigara malzemesi ve pipo tütünü getirileceği istihbaratı üzerine arama noktasında İzmir'den gelen bir araç adli makamlardan alınan arama kararı ile arandı. Araçta yapılan aramada 44 paket 100 gramlık nargile tütünü, 24 sigara sarma makinesi, 50 karton makaron, 70 kilo tütün, 590 adet sahte bandrol, bin 500 sigara paketleme poşeti, 50 çakmak ve 5 paket pipo tütünü ele geçirildi. Araç sürücü M.A. hakkında yasal soruşturma açılırken, ele geçirilen kaçak malzemeler Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ayrıca, Gönen'de kaçak tütün operasyonu yaptı. Jandarma ekipleri Sarıköy Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden operasyon düzenledi. A.E., I.K. ve E.K.'nin iş yerlerinde yapılan aramada 23 kilo 700 gram tütün ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili olarak İ.K., A.E. ve E.K. hakkında idari işlem yapıldı.