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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 23 kilo tütün ve sigara malzemesi yakalandı.

Balıkesir'de Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 23 kilo tütün ve sigara malzemesi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Altıeylül ilçesi Pamukçu mahallesinde bir şahıs tarafından 10 plakalı araç ile kaçak sigara ve tütün satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları kontrolde R.S. tarafından satışı yapılan fatura ve bandrolü bulunmayan;12 bin adet boş makaron ve 23 kilogram tütünü ele geçirerek muhafaza altına aldı. Adli makamların talimatıyla R.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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