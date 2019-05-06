Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Operasyonlarda toplam 47 kilo tütün ve 18 bin 100 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığına Macarlar ve Karamanköy mahallerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığına dair bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Altıeylül ilçesi Macarlar mahallesinde K.Ç. nin 35 plakalı aracında yapılan aramada 38 kilogram tütün, 8 bin 800 adet boş makaron ve 2 bin 100 adet dolu makaron yakalandı. Jandarma ekipleri Altıeylül ilçesi Karamanköy mahallesinde M.A.'nın 10 plakalı aracında yaptıkları aramada da 9 kilogram tütün ile 7 bin 200 adet dolu makaron ele geçirdi.

Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak K.Ç. ve M.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.