Jandarmadan kadınlara yönelik 'Şiddet' konulu toplantı

Balıkesir'de jandarma tarafından Ayşebacı mahallesinde kadınlara şiddet konusunda bilgi verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek ve Farkındalık Oluşturmak" kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısmı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Kısmı ve Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Ayşebacı Mahallesinde bulunan Şehit İsa Yavaş İlk ve Ortaokulunda, kadın öğrenci velilerine "Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele" hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmış olup, öğrenci velilerine karanfil ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.