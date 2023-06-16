Jandarmadan Karesi'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda saksılar içinde yetiştirilmiş kenevir, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.,

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespiti üzerine şahısların üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramada; saksılar içerisinde yetiştirilmiş 115 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.