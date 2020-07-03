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Jandarma'dan kenevir operasyonu

Balıkesir’da jandarma tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 37 kök kenevir ele geçirildi.

Balıkesir'da jandarma tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 37 kök kenevir ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma'da kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen F.D. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 37 kök kenevir ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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