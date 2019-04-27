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Jandarmadan kumar makinesi operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri kahvehanesine 2 adet kumar makinesi koyan işletmeciye operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kahvehanesine 2 adet kumar makinesi koyan işletmeciye operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde bulunan umuma açık yerlerde yapılan kontrol sırasında E.İ.'nin işletmeciliğini yaptığı kahvehanede 2 adet kumar makinesi ve 640 TL para ele geçirdi. Jandarma ekipleri ele geçirilen kumar makineleri ile parayı muhafaza altına aldı. Kahvehane işletmecisi E.İ. hakkında kumar oynatma suçundan işlem başlattığı öğrenildi.

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