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Jandarmadan Kumar ve Tombala Uygulaması

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri ’Kumar ve Tombala Uygulaması’ yaptı.

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri 'Kumar ve Tombala Uygulaması' yaptı. Uygulama sırasında 5 bin 335 kişiye GBT uygulaması yapılırken, 12 aranan kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 89 ekip ve 385 personelin katılımı ile Balıkesir il genelinde 'Kumar ve Tombala' uygulaması yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan Kumar Tombala Uygulaması kapsamında; 538 umuma açık yerde yapılan uygulama sırasında 5 bin 335 kişiye GBT uygulaması yapılırken, 68 kişiye adli ve idari işlem yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.


Jandarma ekipleri 2 iş yeri hakkında ceza-i işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilirken, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet mermi veya fişek ele geçirildi.

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