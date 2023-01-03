Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildi

Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli ile birlikte 4 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işleml başlatıldı.