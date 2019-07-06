Jandarmadan motosiklet operasyonu

Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında 122 motosikleti trafikten men ederken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve motosikletlerin yakalanması maksadıyla; il genelinde 2 aşamalı olarak 103 ekip ve 369 personelin katılımı ile Motosikletlere yönelik uygulama sonucunda, 5 bin 567 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 28 şahıs yakalandı. 27 tescilsiz motosiklet tespit edilmiş, 4'i adedi hacizli motosiklet olmak üzere 122 motosiklet trafikten men edildi.

Jandarma kontroller sırasında 48 sürücü belgesiz motosiklet sürücüsü tespit ederken, 114 adet kask takmayan sürücü hakkında işlem yaptı. Ayrıca 8 kişiye idari işlem ve 239 motosiklet sürücüsüne toplam 161 bin 786 TL para cezası uygulandı. Jandarmanın uygulaması sırasında 3 arama ve yakalama kaydı bulunan otomobil yakalanırken, 5 gramda esrar ele geçirildi.