Jandarmadan motosikletlere yönelik özel denetim

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde motosikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri 4 bin 522 motosiklet sürücüsünden 453 sürücüye 195 bin lira ceza uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili genelinde elektrikli bisiklet, mobilet, motosiklet atv gibi araçların yaygınlaşması ile birlikte; sürücü belgesiz, yetersiz ehliyetli, tescilsiz, kasksız ve ekipmansız araç kullanmak gibi kural ihlallerini önlemek ve bu tür araçların sürücülerini ikaz ederek eğitip, durumsal farkındalık oluşturmak, suç unsuru tespit edilenler hakkında ise yasal işlem yapmak için, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; tüm ilçelerde jandarma sorumluluk alanında 103 ekip ve 353 personelin katılımı ile 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde asayiş ve trafik timlerinin katılımı ile motosikletlere yönelik özel denetim ve kontrol uygulaması yaptı.

Yapılan kontrollerde; 4 bin 522 sürücü denetlenerek kask ve korucuyu ekipman kullanmaları konusunda, gerekli ikazlar yapıldı. Ekipler, eksikleri bulunan 453 sürücüye 195 bin 68 TL idari para cezası keserken, 153 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri ayrıca 2 çalıntı araç ve 5 aranan şahsı yakaladı.