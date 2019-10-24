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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri Şamlı mahallesinde öğrencilere okulda trafik eğitimi verdi.

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri Şamlı mahallesinde öğrencilere okulda trafik eğitimi verdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 'Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri' kapsamında, sorumluluk bölgesindeki Karesi ilçesinde bulunan Şamlı Şehit Mustafa Adışen Ortaokuluna Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısmı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Kısmı, Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve eğitimli köpeklerin katılımı ile ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyaret kapsamında ortaokul öğrencilerine Trafik Timi personeli tarafından "Trafikte Yaya Önceliği, Emniyet Kemerinin Önemi, Trafik Kuralları ve Servis Araçlarına Binip-İnerken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar", eğitimli köpekler tanıtılarak görevleri anlatıldı. Jandarma trafik ekipleri Jandarma Çocuk Dergisi, internetin güvenli kullanımını anlatan broşür ve kırtasiye malzemeleri dağıtılmıştı.

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