Jandarmadan okul servislerine denetim

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri 4 gün boyunca okul servislerini denetledi. Jandarma Trafik Timleri toplam 615 okul servisini denetlerken, 56 okul servisine 19 bin lira idari para cezası uyguladı, 13 okul servisini trafikten men etti.

Balıkesir İI Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlaması dikkate alınarak, çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak" ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, 4 gün boyunca 07.00-09.00, 12.00-14.00, 15.00-18.00 saatleri arasında, yoğunlaştırılmış bir şekilde "Okul Servis Araçlarına" yönelik özel denetim faaliyeti icra edildi.

Okul servis araçları denetimi sonucunda; 615 okul servis aracı kontrol edilerek, 56 servis aracına 19 bin 50 TL. idari para cezası uygulanırken, 13 okul servis aracı trafikten men edildi.