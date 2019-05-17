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Jandarmadan operasyon: Aranan 81 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda 81 aranan kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik yaptığı operasyonlarda;


6'sı kayıp şahıs, 3'ü yabancı uyruklu şahıs, 2 açık cezaevi firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 81 kişi ile arama veya yakalama kaydı bulunan 9 aracı yakaladı.


Jandarma ekipleri yapılan operasyonlar esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan ve aranan kişiler Adli makamlara sevk edilmiş, araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildi.

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