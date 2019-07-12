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Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenledi.

Operasyonlar sırasında 5 silah ele geçirildi.


Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden E.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ile aynı evde ikamet eden B.A. isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca F.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, E.Ü. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, D.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. B.A., E.A., F.A., E.Ü. ve D.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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