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Jandarmadan sahte içki imal edilen eve operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imal edildiğini tespit ettikleri bir eve yaptıkları operasyonda sahte alkol ve içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imal edildiğini tespit ettikleri bir eve yaptıkları operasyonda sahte alkol ve içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Bandırma ilçesinde sahte/kaçak içki imal ettiği tespit edilen H.T. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada;25 litre sahte/kaçak alkol ve 8 adet içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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