Jandarma'dan sahte rakı ve şarap operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte rakı ve şarap ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçak/sahte içki imâl ve ticaretine yönelik başlatılan istihbarî çalışma neticesinde Emreköy Mahallesinde H.S. ve T.K. isimli şahısların kaçak içki imâl ederek satışını yaptıkları bilgisi alınması üzerine şahısların ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda (300) litre sahte rakı ve (500) litre sahte şarap olmak üzere toplam (800) litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak gerekli adlî işlemlerin başlatıldığı öğrenildi