İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak maksadıyla "Okul Servis Aracı Şoförlerine Karlı, Yağmurlu ve Sisli Havada Güvenli ve Konforlu Araç Kullanma Eğitimi" faaliyeti icra edildi. Kırsal bölgelerde bulunan hayvan sahipleri ve hayvan bakıcılarına eğitim verildi. Tafik güvenliği maksadıyla bu tür eğitimlere devam edileceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.