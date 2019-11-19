Jandarmadan silah operasyon

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri, alkol alan 2 kişinin üzerinde silah ele geçirdi.

Kırsal Aşağı Yapıcı Mahallesinde durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde jandarma tarafından yapılan aramada ruhsatsız silah, bıçak ile silaha ait mermi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Balıkesir İli Erdek İlçesi Aşağı Yapıcı Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında, 2 şahsın alkollü olduğu görüldü. Alkollü olan O.Y. ve G.Y. isimli şahısların üzenlerinde yapılan arama sonucunda G.Y.'de 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ile 1 adet çakı, O.Y. isimli şüphelinin üzerinde 1 adet 30 cm uzunluğunda bıçak bulunarak muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan O.Y. ve G.Y. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.