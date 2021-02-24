Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarının koruması ve beslenmesi için çalışma yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi için çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Kepsut ilçesi kışla mevkisinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti icra edildi.