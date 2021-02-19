Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Balıkesir'de jandarma ekipleri Sındırgı'da bulanan sokak hayvanlarına yemleyerek, beslenmelerini sağladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; Sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinesinde Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timinin ve Sındırgıda ikamet eden hayvanseverlerin katılımlarıyla Sındırgı İlçesi Cüneyt Mevkiinde, Kertil Mahallesinde, Çaygören mevkiinde ve Binmurt mevkiinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi sağlandı.