İhlas Haber Ajansı

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Jandarma'dan suç örgütüne operasyon

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.


Edinilen bilgiye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen 3 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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