Jandarmadan suçlulara büyük operasyon

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan arananları düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Operasyon sırasında 1 cezaevi firarisi, 2 kayıp kişi ve 42 çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri Altıeylül Çandır, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç Kayırlar, Burhaniye, Edremit Narlı, Erdek Doğanlar, İvrindi, Gönen, Karesi Köteyli, Kepsut, Sındırgı Akçakısrak, Manyas, Savaştepe ve Susurluk Kepekler mahallesinde asayiş, uyuşturucu, dolandırıcı, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırcılık, yaralama, öldürme ve gasp olaylarından aranan 42 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kişiler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.