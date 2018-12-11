İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan suçlulara büyük operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı il genelinde yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan arananları düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Operasyon sırasında 1 cezaevi firarisi, 2 kayıp kişi ve 42 çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.


Jandarma ekipleri Altıeylül Çandır, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç Kayırlar, Burhaniye, Edremit Narlı, Erdek Doğanlar, İvrindi, Gönen, Karesi Köteyli, Kepsut, Sındırgı Akçakısrak, Manyas, Savaştepe ve Susurluk Kepekler mahallesinde asayiş, uyuşturucu, dolandırıcı, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırcılık, yaralama, öldürme ve gasp olaylarından aranan 42 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kişiler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.