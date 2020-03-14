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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan R.A., O.B., F.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslara yönelik icra edilen aramalarda; 47 adet sikke, 108 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet dramel seti, 1 adet dedektör kolu ve 1 adet dedektör bataryası ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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