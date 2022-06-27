Jandarmadan terör operasyonu

Balıkesir merkezli Ankara, Hatay, Isparta ve İstanbul illerinde tespit edilen 24 şüpheliye eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilirken, operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.