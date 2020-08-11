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Jandarmadan trafiğe havadan denetim

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri trafiğin yoğun olduğu karayollarında helikopterli denetim yaptılar.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri trafiğin yoğun olduğu karayollarında helikopterli denetim yaptılar. Denetimler esnasında 290 araç denetlenirken, 8 araca 2 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Susurluk-Gönen-Manyas Bandırma (D-230-03) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi.


Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 290 araç denetlenirken, 8 araca 2 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.

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