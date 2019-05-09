Jandarmadan trafik kazaları için uyarı tabelası

Balıkesir'de en çok kaza olan karayolu mevkisine jandarma tarafından uyarı tabelası konularak, sürüler kazaya karşı uyarılıyor.

İçişleri Bakanlığınca trafik kazası kaynaklı ölüm ve yaralanma olaylarını önlemek amacıyla hazırlanarak uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında, Jandarma sorumluluk bölgesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili analizler yapılarak trafik kazalarının yoğunlaştığı karayolu kesimleri tespit edildi. Bu kapsamda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; sürücülerde "Durumsal Farkındalık" oluşturarak trafik kazaları sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla "Trafik kazaları kader değildir" ve "Sayın sürücü kazanın en yoğun olduğu yol kesimindesiniz" tabelaları hazırlandı. Hazırlanan bilgilendirme tabelaları trafik kazaların yoğun olduğu tespit edilen karayolu kesimlerinde sürücülerin görebileceği şekilde yol kenarlarına konuldu.