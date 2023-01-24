Jandarmadan uyuşturucu maddeye geçit yok

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Altıeylül ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 868 adet sentetik uyuşturcu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Altıeylül, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin araçları ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 868 adet sentetik uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 3 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.