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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtaki şahısların inerken yere attıkları kağıtta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan yol kontrol noktasında kimlik kontrolü için durdurulan 10 plakalı aracın sürücülüğünü yapan E.S. isimli şahsın araçtan inerken yere bir şey attığı görülmüş ve yapılan kontrolde üzerinde E.S. ve Ü.O. isimlerinin geçtiği resmi noter evrağına sarılı vaziyette 15 gram kenevir maddesi ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla E.S. ve Ü.O. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlandı.

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