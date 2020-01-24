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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen V. Ç. ve Z.Y. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 adet metamfetamin içme aparatı, 1 adet bıçak ve 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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