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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.


Operasyonda B.A., S.O., Y.E., Y.Ö. ve A.Ö. isimli şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konulurken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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