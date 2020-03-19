Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti yaptığı istihbaratı elde edilen B.D.A. isimli şahsın Altınova Mahallesindeki ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet marka ve modeli tespit edilemeyen tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet extacy hap, 40 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli B.D.A. adliyeye sevk edilecek.