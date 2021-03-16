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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalarda, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 50 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 3 adet bıçak, 2 bin TL ve 200 Euro ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. 11 şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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