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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışma neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada; 5 bin 96 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen gelir olarak 7 bin 45 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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