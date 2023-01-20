Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramada; 210 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli yakalandı.