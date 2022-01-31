Jandarma'dan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

12 farklı adreste 10 şüpheliye eş zamanlı yapılan operasyonda 115 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu, 55 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 112 adet fişek, 2 adet şarjör ve 1 adet de hassas terazi bulundu. Yapılan aramalar neticesinde 9 şüpheli yakalanırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini de duyurdu.