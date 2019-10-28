Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda ekipler, Balıkesir merkezde 4 ayrı adrese uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararının ardından yapılan baskında, 500 gram skunk, 1 adet hassas tartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M. A., M. D. ve S. D isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.