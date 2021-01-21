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Jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri Balıkesir-Bursa karayolununda bir benzin istasyonu yakınında bulduğu yaralı köpeği tedavi için hayvan barınağına teslim ettiler.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri Balıkesir-Bursa karayolununda bir benzin istasyonu yakınında bulduğu yaralı köpeği tedavi için hayvan barınağına teslim ettiler.


Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Balıkesir - Bursa Karayolunda bir petrol istasyonu civarında yaralı sokak köpeği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanlığı Sokak Hayvanlarına Müdahale Timi ile birlikte bahse konu yaralı sokak köpeğine gerekli müdahalede bulunarak, yaralı hayvan gerekli muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ovaköy'de bulunan geçici hayvan bakımevine teslim edildi.

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