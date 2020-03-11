İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması

Balıkesir’de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı.

Balıkesir'de Jandarma ekipleri yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimi yaptı. Trenlerde yapılan asayiş uygulamasında 595 yolcuya GBT uygulaması yapılırken, 1 aranan şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağılı 15 ekip, 64 personel ve 2 dedektör köpek eşliğinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliği uygulaması yapıldı. Balıkesir il sınırlarındaki tren hattı ve istasyonlarında Karesi Expresi, Altıeylül Expresi, Onyedieylül Expresi, Ege Expresi, İzmir Mavi Tren, Kütahya Postasında yapılan uygulama neticesinde 595 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.