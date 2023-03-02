Jandarma'nın huzur ve güven operasyonları aralıksız devam ediyor

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Jandarma tarafından aralıksız olarak yapılan huzur ve güven operasyonları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat 2023 ayında toplumun huzur ve güveni ile emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla icra edilen faaliyetlerde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 82 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalışmalarda 18 tabanca , 68 fişek , 5 av tüfeği, 19 cep telefonu, 320 Gr, metamfetamin, 316 Gr kubar esrar, 173 sentetik hap, 6 Gr kenevir tohumu, 29 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 36 bin adet makoron ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen , 35 bin 540 TL paraya el konuldu.