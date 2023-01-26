Jandarma'nın sıkı mesaisi zeytin hırsızlarına göz açtırmadı

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde bu yıl zeytin üreticileri, hırsızlıkla mücadele dahilinde Jandarma tarafından yapılan çalışmalardan memnun.

Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Havran ilçelerinde Ekim ayında başlayan zeytin hasadı devam ederken; Balıkesir Valiliğince alınan tedbirler sonucunda, Jandarma Asayiş, Jandarma Komando ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri zeytinlik alanlardaki hırsızlık konularına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde yol uygulamaları da yapan ekipler, araçları kontrol ederek denetimler yapıyor. Jandarma ekipleri bölgede insansız hava araçları ile devriye uçuşları gerçekleştiriyor.

Zeytin ve zeytinyağı işletmelerini denetleyen ekipler, zeytin hırsızlığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Dört aylık hasat döneminde gerçekleşen 61 hırsızlık konusunda 163 şüpheliyi gözaltına alınırken, zanlılardan 24'ü işlemlerinin ardından tutuklandı.

İl genelinde 248 işletmeyi bin 917 kez denetleyen ekipler, 10 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Valimiz bize söz verdi. Bu sene zeytin hasat sezonuna başlarken bizlere geldi. Burada Edremit'te bütün Balıkesir'deki bu işle ilgili sektördeki olan kişilerle ilgili bir toplantı yaptı. Aşağı yukarı beş, beş buçuk saat süren bir toplantıda alınacak kararları hepimizin ağzından birebir dinledi. Bu zeytin hasadında alınması gereken tedbirleri ve yasakları uygulamanya başladı. Bu uygulamalardan bu sene çok olumlu sonuçlar alındı. Bu sonuçlara göre zeytin üreticisi bu konuda memnuniyetini her zaman vali beyimize, kaymakamlarımıza, sahada çalışan özellikle jandarmamıza, emniyet güçlerimize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Zeytin üreticisi bu şekilde devleti yanında görünce çalışma şekli ve heyecan da çok daha fazla oldu.”dedi.

Avcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Köylüceli de mahallelerinin tek gelir kaynağının zeytincilik olduğunu ifade etti.

Zeytin hırsızların yakalanıp tutuklandığını bildiren Köylüceli, " Köyümüzün tek gelir kaynağı zeytinciliktir. Bütün yüzde 98'i zeytincilikle uğraşır. Bu sene zeytin konusunda çok önemli kararlar almıştı valimiz. Zeytin hırsızlığına karşı son derece hassas bir mücadele oldu. Kaymakam beyimize ve emniyetimize, karakolumuza, jandarma karakoluna çok teşekkür ediyoruz. Vatandaş bu uygulamadan dolayı çok memnun kaldı ve köyümüzden bir sepet bile zeytin çalınmadı bu sene.”dedi.

Zeytinyağı üreticilerinden Mustafa Erçelik “Biz bu sene hırsızlıkla mücadelede valilik, kaymakamlık ve jandarma ekipleriyle çok pozitif bir süreçten geçtik. Çünkü daha önceki yıllarda zeytin hırsızlığı bizim kuraklıktan sonra belimizi büken en önemli etkendi. Çünkü bütün yıl 8 ay gibi bir süre zeytine bakıyoruz. Ancak tam o emeklerimizin karşılığını alacağımız zaman zeytin hırsızlığı bizim belimizi büküyordu ve gece gündüz tarlalarda bekliyorduk. Bu sene yapılan uygulamalardan sonra biz ancak yorgunluğumuzdan sonra yatağımızda rahat uyuyabildik. Çünkü bu sene biz tarlamızı beklemek zorunda kalmadık. Sağ olsunlar jandarma ekipleri hırsızlara bu sene göz açtırmadı. Biz de bu bundan çok memnunuz. Çünkü emeğimizin tam karşılığını alabiliyoruz hırsızlık olmadığında.”dedi.

Ziraat Mühendisi ve Zeytin Üreticisi Banu Ulusoy ise “Bu sene jandarma, valilik, emniyet ekipleri çok iyi çalıştılar. Bölgemizde hiç hırsızlık olmadı. Biz sıkıntı yaşamadık bu sene. Hepsine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki senelerde de böyle devam etmesini temenni ediyoruz.”dedi.