Jandarma'tan uyuşturucu baskını

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma 33 gram kubar esrar ele geçirdi. İki kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı ekim olaylarına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda H.Ü isimli şahsın Çamdibi Mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde arama yaptı. 33 gram kubar esrar, bir tabanca şarjörü ve 78 adet muhtelif çapta mühimmat ele geçirdi. H.Ü. ve B.Ü. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.