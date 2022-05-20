JASAT dolandırıcıları yakaladı

‘Örgütlü olarak nitelikli hırsızlık' suçunu işledikleri tespit edilen (14) şüpheliye yönelik yapılan operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkemece (10) şüpheli hakkında tutuklama kararı (4) şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri (1.000.000 TL) olan suç eşyasına el konularak (1) kamu kuruluşu ve (29) vatandaşın mağduriyeti giderildi. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.