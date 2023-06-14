JASAT'tan kaçamadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, JASAT tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Burhaniye ilçesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulanan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip tarafından yapılan çalışmada, Burhaniye'de Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., yapılan operasyonla yakalandı. S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine sevk edildi.