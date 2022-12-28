Jeoloji Mühendisleri Odası ile Edremit Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği arasında bir protokol imzalandı. Protokol hakkında bilgi veren Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan; “Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesine katkı sağlamak için Edremit Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile deprem başta olmak üzere; doğa kaynaklı afetlere karşı sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mühendislik hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılması için; Edremit Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odamız arasında teknik işbirliği sağlayacağız.”dedi.

Aykan Edremit bölgesinin depremselliğine dikkat çekerek “Edremit'te tarihsel dönem içerisinde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş ve en son 1944 tarihinde Edremit Körfezi'nin içinde 6.8 büyüklüğündeki deprem ile; 2 bin 200 taş evin yıkıldığı, 3 bin 100 evin ağır hasar gördüğü ve 73 kişinin hayatını kaybettiği yapılan çalışmalara göre tespit edilmiştir. Geçmişte de yaşanan bu depremlere baktığımız zaman da Edremit'in deprem tehlikesinin yüksek olan ilçelerimizden birisi olduğunu görüyoruz; Bu yüzden depreme karşı dirençli bir kent oluşturmamız gerekiyor! Depremlere karşı dirençli bir kent oluşturulması için; deprem bilincinin oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik sosyal farkındalığı, hedef kitlemiz olan yerel yönetimlerden, sokaktaki insana kadar ulaştırmamız bizler için çok önemlidir ve bunun için Edremit Belediyesi ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” Dedi.