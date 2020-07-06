JÖH ve JÖAK tanıtım Tır'ı Erdek'te

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım Tır'ı Erdek'e geldi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Tır'da, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Tır'ın dev ekranından ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılıyor. Vatandaşlar ve tatilciler Tır'a ilgi göstererek, bazı hediyelik eşyalardan ve kıyafetlerden satın aldı. Tır'daki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanıyor.