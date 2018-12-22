Judoda İrem Korkmaz Türkiye şampiyonu

Balıkesir'li judocular Antalya'da yapılan Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda büyük başarı gösterdiler. Balıkesirli genç judocu İrem Korkmaz branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda müsabakaları tamamlandı. Balıkesir Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde yetişmiş sporcular büyük başarı elde etti. Antalya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda İrem Korkmaz Türkiye şampiyonu olurken, Nazlıcan Kılıç, Halil Çimen ve Recep Çimen ve Habibe Afyonlu'da Türkiye 3.'sü oldu.