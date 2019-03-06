Kablo hırsızları tutuklandı

Jandarma ekipleri Sındırgı'da Türk Telekom'a ait kablo kabloları çalan hırsızları yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Türk Telekom Müdürlüğü yetkilisi, Aktaş Mahallesi kırsal kesiminde bulunan Türk Telekom Müdürlüğüne ait 11 direk arası haberleşme kablosunun çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı araştırmada 750 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığını tespit etti. A.Y.S., H.İ.K. ve M.K.'nın çaldıkları kablolar Çavdaroğlu Mahallesi'nde buludu. Zanlıların çaldıkları kabloları yaktıkları tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen A.Y.S., H.İ.K. ve M.K. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi'ne konuldu.