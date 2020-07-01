İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabotaj Bayramı pandeminin gölgesinde kutlandı

1 Temmuz Kabotaj Bayramı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı. Bu yılki törenler pandeminin etkisi nedeniyle sönük geçti.


Bandırma'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bandırma Limanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra iki römorkör ile denize açılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç ve Çelebi Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi denize bıraktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kurallar nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki törenlerden daha sönük geçen kutlamalara Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.