Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaçak kazı yapmaya çalışan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Havran ilçesinde 4 kişinin izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alındı. Yapılan değerlendirmede kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet kazma ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçen malzemeye el konulurken; şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlanıldı.